СМИ назвали наиболее вероятного кандидата на смену главы Администрации Порошенко
17:22, 27 августа 2016Политика
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Наиболее вероятным кандидатом на должность главы Администрации президента после увольнения Бориса Ложкина является председатель Харьковской ОГА Игорь Райнин.
В АП назвали наиболее вероятного кандидата на смену Ложкину / Фото УНИАН
Об этом сообщили источники в АП, передает "Украинская правда".
По словам собеседников, около 20:00 26 августа Райнин был в кабинете президента вместе с Ложкиным.
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Собеседники ранее называли вероятным претендетом на пост главы АП посла Украины в США Валерия Чалого, однако, по их словам, он отказался от предложения занять эту должность.
Сам Ложкин планирует уйти уже в начале следующей недели и будет возглавлять Национальный инвестиционный совет.
Вместе с тем собеседники в окружении президента настаивают, что в последний момент все еще может измениться.
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