СМИ назвали наиболее вероятного кандидата на смену главы Администрации Порошенко

Об этом сообщили источники в АП, передает "Украинская правда".

По словам собеседников, около 20:00 26 августа Райнин был в кабинете президента вместе с Ложкиным.

Читайте такжеЛожкин уходит из Администрации президента перед началом политического сезона - СМИ

Собеседники ранее называли вероятным претендетом на пост главы АП посла Украины в США Валерия Чалого, однако, по их словам, он отказался от предложения занять эту должность.

Сам Ложкин планирует уйти уже в начале следующей недели и будет возглавлять Национальный инвестиционный совет.

Вместе с тем собеседники в окружении президента настаивают, что в последний момент все еще может измениться.