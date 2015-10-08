Посол раскрыл детали предоставления США военной помощи Украине

Документ позволяет министру обороны США в координации с государственным секретарем предоставить военную помощь Украине в объеме 300 миллионов долларов в течение 2016-го финансового года.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил посол Украины в США Валерий Чалый.

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При этом он отметил, что 50 миллионов долларов из указанной суммы может быть использовано для предоставления нашему государству оборонительных вооружений.

"Законопроект вступит в силу после его подписания президентом США. Надеемся (и будем над этим продолжать работать) на положительное решение", - говорится в сообщении Чалого.

Сделан еще один важный шаг в углублении и развитии военно-технического сотрудничества Украины и США! 7 октября Се... Posted by Валерий Чалый on 7 октября 2015 г.

Как сообщал УНИАН, законопроект, предусматривающий возможность начала поставок Вашингтоном оружия Украине, принял сенат Конгресса США.