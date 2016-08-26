Ложкин уходит из Администрации президента перед началом политического сезона - СМИ

Об этом сообщили источники как в АП, так и в ближайшем окружении президента, передает "Украинская правда".

"Боря (Борис Ложкин – Ред.) окончательно уходит. Он устал", - сказал собеседник.

"Ложкин хочет результата, а здесь, как оказалось, никто этого от него не ждет", - отметил собеседник в АП.

По словам источников, Ложкин собирается пойти перед началом политического сезона. Вполне вероятно, что это произойдет уже на следующей неделе.

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Вместе с тем источники издания утверждают, что при обсуждении кандидатов на нового главу АП назывались около 10 фамилий. Из них реальными кандидатами остаются заместитель главы АП Виталий Ковальчук, заместитель главы АП Константин Елисеев и посол Украины в США Валерий Чалый.

По состоянию на вечер четверга наиболее вероятным кандидатом УП называли Чалого, хоть согласия с его стороны не было.