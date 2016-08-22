Политика США в отношении Украины после президентских выборов кардинально не изменится - Чалый

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Чалый сказал в комментарии журналистам в Киеве.

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"Очевидно, влияние будет от того, кто будет (следующим президентом США) - она или он... Но кардинальных изменений, в любом случае, кардинальных изменений в позиции не будет. Все зависит от нас. Если Украина будет готова к новому президенту Соединенных Штатов подойти с внутренними реформами, с предложениями, в том числе по сотрудничеству в космической сфере", - сказал Чалый.

По его словам, Украина и США планируют в ближайшие недели осуществить совместный запуск космического корабля.

Также посол назвал приоритетной для Украины сферу совместного с США производства вооружения.

"Там есть огромные возможности. В высоких технологиях... Если мы подготовим нашу внутреннюю машину, в том числе внутренние процедуры на рынке вооружений, в сфере безопасности, более прозрачные правила заказов, если мы снимем часть коррупции... Тогда любой президент, который придет, он увидит - эта страна имеет огромные возможности. Мы будем работать с ней", - сказал Чалый.

Выборы президента США запланированы на 8 ноября 2016 года.