ГПУ ответила на заявление скандального Каськива: его объявил в розыск Интерпол (документ)

Об этом пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган написала в Facebook.

Она сообщила: «1 августа 2016 года Генеральным секретариатом Интерпола опубликована красная карточка по международному розыске с целью ареста и экстрадиции бывшего главы Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины Каськива для привлечения к уголовной ответственности по ч. 5 ст. 191 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 366 УК Украины (служебная подделка, повлекшая тяжкие последствия)».

По словам Сарган, согласно «сообщению Национального центрального бюро Интерпола в Панаме, 18 августа 2016 года Каськив был остановлен на границе с Коста-Рикой после того, как 17 августа 2016 года ему было отказано во въезде в конец».

Сарган отметила, что 19 августа по ходатайству Главного следственного управления ГПУ Печерский районный суд Киева принял решение о взятии Каськива под стражу.

«Сейчас Генеральной прокуратурой Украины принимаются все необходимые меры для экстрадиции указанного лица, предусмотренные международным договором между Украиной и Республикой Панама о выдаче 2003 года», - отметила Сарган.

Как сообщал УНИАН, Каськив занимал должность председателя Госагентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины в 2010-2014 годах.

18 августа на брифинге в Киеве генпрокурор Юрий Луценко сообщил о задержании Каськива панамскими правоохранителями.

По данным министра внутренних дел Арсена Авакова, Каськив вывел из Украины 255 млн грн.

В конце марта этого года Каськив был объявлен в розыск по делу о хищении государственных средств в 2012-2013 годах (7,5 млн грн) - по заключенному Каськивом договору об оказании рекламных услуг с ООО.

По данным ГПУ, Каськив разыскивается за преступления, предусмотренные ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах) и ч.2 ст. 366 УК (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия).

20 августа заместитель генпрокурора Евгений Енин заявил, что ГПУ направила в Панаму ходатайство об экстрадиции Каськива. «Буквально в первый же день после задержания Каськива мы проинформировали в срочном порядке компетентные органы Республики Панама о том, что у нас есть уголовное производство в отношении Каськива, о том, что мы обратимся в ближайшее время с просьбой о его экстрадиции. И могу вас проинформировать, что по состоянию на вчера наше ходатайство о выдаче Каськива уже было передано в Министерство иностранных дел Украины, и теперь уже дипломатическими исполнителями указанные документы будут направлены панамской стороне», - сказал тогда Енин.

В блоге на «Украинской правде» сам Каськив написал, что он не объявлялся в розыск Интерполом.