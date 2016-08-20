ГПУ направила в Панаму ходатайство об экстрадиции Каськива

Об этом заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин заявил в эфире телеканала "112 Украина". "Буквально в первый же день после задержания Каськива мы проинформировали в срочном порядке компетентные органы Республики Панама о том, что у нас есть уголовное производство в отношении Каськива, о том, что мы обратимся в ближайшее время с просьбой о его экстрадиции. И могу вас проинформировать, что, по состоянию на вчера, наше ходатайство о выдаче Каськива уже было передано в Министерство иностранных дел Украины, и теперь уже дипломатическими исполнителями указанные документы будут направлены панамской стороне", - отметил он.

Читайте такжеВ Панаме задержан легендарный Каськив, подписывавший договор на миллиард долларов с лыжным инструкторомПо словам Енина, в настоящее время Генпрокуратура не имеет достоверной информации относительно того, какая мера пресечения была избрана Каськиву панамской стороной.

"Мы ходатайствовали о взятии его под стражу. И уже в ближайшие дни, я надеюсь, мы будем знать решение по этому ходатайству", - сказал он.

При этом Енин не смог спрогнозировать, в какие сроки может состояться экстрадиция Каськива, потому что с Панамой такая процедура инициируется впервые.

Енин напомнил, что Каськив в Украине фигурирует в нескольких уголовных производствах, в частности растрате государственных средств и служебных преступлениях.

Как сообщал УНИАН, Каськив занимал должность главы Госагентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины в 2010-2014 годах.

18 августа на брифинге в Киеве генпрокурор Юрий Луценко сообщил о задержании Каськива панамским правоохранителями.

По данным министра внутренних дел Арсена Авакова, Каськив вывел из Украины 255 млн грн. В конце марта этого года Каськив был объявлен в розыск по делу о хищении государственных средств в 2012-2013 годах - 7,5 млн грн. по заключенному Каськивым договору об оказании рекламных услуг с ООО.

По данным ГПУ, Каськив разыскивается за преступления, предусмотренные ч. 5 ст. 191 и ч.2 ст. 366 Уголовного кодекса ("завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах"; "служебный подлог, повлекший тяжкие последствия").