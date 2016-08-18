В Панаме задержан легендарный Каськив, подписывавший договор на миллиард долларов с лыжным инструктором

Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко. "Именно в этот момент мы получили сообщение о задержании в Панаме господина Каськива, который нами обоснованно подозревается и объявлен в международный розыск по ст. 191 ("хищение") и другие должностные преступления", – сказал он.

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Владислав Каськив с 23 декабря 2010 по 15 марта 2014 возглавлял Госагентство по инвестициям и управлению национальными проектами. По данным МВД, под руководством Каськива из Госинвестпроекта было украдено несколько сотен миллионов гривен.

В связи с этим Каськиву предъявили подозрение по ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса ("присвоение, растрата имущества"; "служебный подлог") в рамках рассмотрения дела о хищении государственных средств в 2012-2013 годах на 7,5 млн грн по заключенному Каськивым договору об оказании рекламных услуг, как оказалось, фиктивных.

Как сообщал УНИАН, 25 марта глава МВД Арсен Аваков заявил, что Владислав Каськив объявлен в розыск, а его имущество арестовано.

В 2012 году Каськив подписал соглашение на миллиард долларов с испанской кампанией Gas Natural относительно инвестиций в LNG-терминал в Украине. Позже испанская сторона заявила, что не знает человека, который от их имени подписал контракт. Выяснилось, что этого человека зовут Хорди Сарда Бонвехи и он является лыжным инструктором.