СБУ видит руку российских спецслужб в Тирасполе, Абхазии и Южной Осетии

Служба безопасности Украины заверяет, что не допустит в Украине такого развития событий, как во время конфликта на территории Грузии, и предостерегает зарубежные экстремистские организации от попыток втягивания украинцев в подобные конфликты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня в.и.о. председателя СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

«Служба безопасности официально предостерегает зарубежные экстремистские организации, которые по характеру своей деятельности являются средствами агрессии против территориальной целостности Грузии, что мы не допустим втягивания наших граждан и экспансии на территории Украины подобных явлений», – сказал он.

В свою очередь, начальник пресс-службы СБУ Марина ОСТАПЕНКО отметила, что «мы чувствуем деятельность российских спецслужб в создании и поддержке экстремистских группировок, которые действуют в Тирасполе, Абхазии и Южной Осетии».

«На своей территории мы этого не допустим», - заверила М.ОСТАПЕНКО от имени СБУ.