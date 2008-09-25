Томенко не смог расшифровать молчание Кириленко

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО удивлен заявлением фракции “Наша Украина – Народная самооборона” о том, что повестка дня сегодняшнего заседания парламента была сформирована без ее предложений.

Об этом он сказал сегодня в интервью журналистам, комментируя соответствующее заявление лидера фракции НУ-НС Вячеслава КИРИЛЕНКО.

По словам Н.ТОМЕНКО, представитель фракции НУ-НС на заседании согласительного совета не выступил против ни одного из законопроектов, внесенных в повестку дня. Кроме того, отметил заместитель председателя ВР, вопрос о рассмотрении законопроекта об отмене депутатской неприкосновенности вообще не согласовывался. Он также отметил, что фракция БЮТ во время согласительного совета предложила не рассматривать рекомендации парламентских комитетов относительно преодоления вето Президента на ряд законов.

«До недавнего времени молчание расценивалось как знак согласия, теперь мы будем знать, что если представители НУ-НС молчат, то они против», - сказал Н.ТОМЕНКО.

Вице-спикер также выразил надежду, что во время сегодняшних консультаций по созданию нового формата коалиции между тремя фракциями – БЮТ, НУ-НС и Блока Литвина – будет выяснена причина недоразумения, возникшего вокруг повестки дня.