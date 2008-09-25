НУ-НС опять оказался третьим лишним?

Повестка дня сегодняшнего пленарного заседания Верховной Рады Украины опять сформирована без учета предложений фракции “Наша Украина – Народная самооборона”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил лидер фракции НУ-НС Вячеслав КИРИЛЕНКО.

Он напомнил, что вчера, во время консультаций по поводу создания новой коалиции, была достигнута договоренность, что сегодняшнюю повестку дня будут формировать три фракции – БЮТ, НУ-НС и Блок Литвина. Однако, по словам В.КИРИЛЕНКО, сегодняшняя повестка дня опять сформирована фракциями БЮТ и Партии регионов, и не учтено предложение о рассмотрении законопроекта об отмене депутатской неприкосновенности.

«О других предложениях я уже даже не говорю», - отметил В.КИРИЛЕНКО.

Он считает, что такие действия свидетельствуют о том, что «мы не должны быть оптимистами» в вопросе координации работы трех фракций – БЮТ, НУ-НС и Блока Литвина.