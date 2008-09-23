Луценко хочет возродить мечту вместе с Яценюком и Гриценко

Министр внутренних дел Украины, лидер «Народной самообороны» Юрий ЛУЦЕНКО не исключает, что в случае объявления досрочных выборов в парламент будет создана так называемая третья политическая сила в противовес существующим политическим силам, представленным в настоящее время в Верховной Раде.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Днепропетровске.

«Я пока еще исключаю возможность досрочных выборов, но если время пробьет, я не исключаю того, что такая сила будет создана коллективными усилиями политиков нового поколения, которые чувствуют бесперспективность дальнейшего, тупого цветного противостояния», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

По его словам, во время каждых выборов «главным материалом» для политиков становились те, кто нуждается в социальной поддержке. «Я называю это время «Ч», «время Черновецкого» - кто больше даст…» - отметил Ю.ЛУЦЕНКО.

В то же время он отметил, что сегодня политики не поддерживают средний класс, поскольку политики эксплуатируют потребительский интерес. В контексте этого Ю.ЛУЦЕНКО объяснил, что именно поэтому сегодня «мы нуждаемся в третьей силе не как арифметически третьей, а как иной, которая будет в конечном итоге балансировать амбиции и авантюризм БЮТ и Партии регионов».

В то же время, он отметил, что на сегодня собственными усилиями сделать этого, наверное, не успеет. «Но, по-моему, есть достаточно игроков, которые чувствуют эту потребность и общаются между собой», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

«Я уверяю, что я общаюсь и с ЯЦЕНЮКОМ, и с ГРИЦЕНКО, и с другими политиками, к которым часто примеряют возможность третьей силы», - сказал он.

В то же время Ю.ЛУЦЕНКО заметил: «Мечта о третьей силе была уничтожена стараниями БАЛОГИ и амбициями участников НУ-НС. Сможем ли мы создать новую третью силу? Я не знаю».