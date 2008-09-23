Ющенко: коалиция Тимошенко и Януковича развернет страну на 180°

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что формирование “пророссийской” коалиции и правительства может сорвать вступление Украины в НАТО.

Об этом он заявил в интервью агентству Bloomberg, сообщает пресс-служба главы государства.

«Противоестественная коалиция между ТИМОШЕНКО и ЯНУКОВИЧЕМ, лидером оппозиционной партии, развернет страну на 180 градусов в некоторых ключевых вопросах украинской политики, в том числе и в вопросе евроинтеграции», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Как отмечает Bloomberg, некоторые страны - члены НАТО, на декабрьском саммите которого будет рассмотрена возможность предоставления Украине и Грузии Плана действий относительно членства в НАТО, приводят вторжение России в Грузию как аргумент против принятия в Альянс бівших советских республик. Украина и Грузия имеют слишком много нерешенных проблем с Россией, говорят они.

В свою очередь Президент Украины отвергает такое сравнение. Даже с учетом напряженности в отношениях с Россией он считает, что «Украина не Грузия».

«Мы поддерживаем диалог с Россией», – отметил В.ЮЩЕНКО. «Это непростой диалог. Он никогда не был легким. Но он позволяет нам решать текущие вопросы», – сказал Президент.

Также Президент Украины сказал что вопрос, остались ли избиратели верны своему решению в 2004 году поддержать интеграцию страны в НАТО и ЕС, является главным сегодня.

«Перед украинским обществом стоит очень важный вопрос: куда демократия должна двигаться дальше, - сказал В.ЮЩЕНКО. – Несмотря на то, что развал коалиции является драматичным моментом, он не смертелен».