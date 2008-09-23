Регионалы нашли замену Яценюку

Партия регионов обсуждает с другими фракциями возможность избрания на должность спикера парламента первого вице-спикера Александра Лавриновича.

Об этом "Украинской правде" сообщила "регионалка" Анна Герман.

"Мы сейчас обсуждаем, в частности, и эту кандидатуру и возможность поддержания Лавриновича другими фракциями", - сказала она.

На реплику о том, что другим фракциям, в частности БЮТ, придется объяснять обществу, почему они поддержали представителя Партии регионов на эту должность, Герман ответила, что "нужно прекратить делить на своих и чужих".

"Давайте будем подходить к этому с профессиональной точки зрения. По поводу профессиональности Лавриновича не возникает никаких сомнений. С профессиональной точки зрения, согласитесь, к нему ни у кого вопросов нет", - отметила она.

Как известно, в понедельник Герман заявила, что предлагала переизбрать спикера из-за того, что нынешний глава парламента Арсений Яценюк отказывается подписывать законы, принятые совместно БЮТ и Партией регионов.