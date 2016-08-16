Климкин исключил разрыв Киевом дипотношений с Россией: "У нас там миллионы украинцев"

Об этом в интервью австрийскому изданию Der Standard заявил глава МИД Украины Павел Климкин.

"Мы поддерживаем дипломатические отношения, несмотря на российскую агрессию. У нас миллионы украинцев в России, о которых мы должны заботиться. Если Россия так решит (разорвать отношения - УНИАН), тогда это ее ответственность", - заявил министр.

Читайте такжеДипломат рассказал о последствиях в случае разрыва дипотношений между Украиной и Россией

Как сообщалось, 12 августа премьер-министр РФ Дмитрий Медведев допустил, что Москва может разорвать дипломатические отношения с Украиной после якобы попыток украинской разведки организовать диверсии в оккупированном Крыму.

«Я бы не хотел, чтобы это так заканчивалось, но если варианта влияния на ситуацию не останется, то президент такое решение, наверное, может принять. Окончательно это решение принимается президентом страны, который ведет внешнюю политику нашего государства», - сказал Медведев.

В ФСБ России 10 августа заявили, что предотвратили совершение терактов в оккупированном Крыму на «критически важных объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова», которые якобы готовило Главное управление разведки Минобороны Украины.

Также в ФСБ заявили о ликвидации «украинской агентурной сети» и задержании «группы диверсантов». В свою очередь президент Украины Петр Порошенко назвал нелепыми и циничными обвинения России в адрес Украины в подготовке терактов в Крыму.