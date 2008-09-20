Лавров: Политика России в отношении Украины зависит от позиций Киева

Политика РФ по отношению к Украине будет всегда уважительной, однако ее практические векторы будут зависеть от позиций Киева.

Об этом идет речь в статье министра иностранных дел России Сергея ЛАВРОВА «О кавказском кризисе и украинской политике России», опубликованной в еженедельнике «2000».

«Наше отношение к украинскому народу будет всегда неизменно дружеским, а политика по отношению к Украине - уважительной, однако выстраивать ее практические векторы мы будем с учетом реальных позиций Киева и в зависимости от предпринимаемых украинской властью шагов», - сказал С.ЛАВРОВ.

Он уверен, что было бы несправедливо акцентировать внимание только на негативных моментах в отношениях двух стран, поскольку отношения России и Украины, связи между народами глубже и многократно прочнее любой конъюнктуры.

«Для нас крайне важны все аспекты нашего многопланового сотрудничества - в политической сфере, торгово-экономической, энергетической областях, а главное - на самом важном уровне отношений между людьми. Усилия российской дипломатии направлены на то, чтобы российско-украинские отношения развивались поступательно, были бы прагматичны и взаимовыгодны», подчеркивается в статье.

Также отмечается, что в настоящее время готовится очередное заседание Экономического комитета Российско-Украинской межгосударственной комиссии, возглавляемого главами правительств двух стран. Кроме этого, по итогам текущего года товарооборот между нашими странами приблизится к отметке в 40 млрд. долл. «Искренне надеемся, что нашим украинским друзьям удастся найти взаимоприемлемый выход из той неоднозначной ситуации, в которой оказалась сегодня украинская политика, что Украина сможет, преодолев все трудности, не пытаться достигать своих внешнеполитических целей на западном направлении ценой откровенно антироссийских действий и оскорбления нашей общей, скрепленной кровью истории», - отмечает С.ЛАВРОВ.