Ющенко о Тимошенко, Морозе и предательстве

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что действия премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО нельзя охарактеризовать иначе, чем предательством.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам в перерыве заседания Политсовета «Народного Союза Наша Украина».

«То, что сделала премьер-министр, это уже банальным словом стало для украинской политики – «предательство»», - сказал глава государства.

По его словам, в данном случае речь идет о том, что глава правительства национальные интересы подменила своими личными интересами.

«Этот человек не успокоится до тех пор, пока не перевернет всю Украину с ног на голову», - сказал Президент.

В.ЮЩЕНКО считает, что целью таких действий является дестабилизация ситуации в Украине.

По словам Президента, это является не новым явлением в политике, поскольку такие же действия совершил в свое время лидер СПУ Александр МОРОЗ.

В.ЮЩЕНКО также отметил, что сегодня украинскому народу нужно четко объяснить, что дорога, по которой ведет премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО, является предательством украинской демократии.

Глава государства отметил, что Ю.ТИМОШЕНКО будет постоянно заверять украинский народ о важности сохранения демократической коалиции, но желание премьер-министра заключается в формировании двух коалиций.

Одна коалиция, отметил В.ЮЩЕНКО, «для народа» - между БЮТ и НУ-НС. «А вторая коалиция, которую БЮТ будет делать и успешно делает – где все расписано, все готово, даже на момент нашего разговора с вами – это коалиция БЮТ и Партии регионов», - сказал В.ЮЩЕНКО.