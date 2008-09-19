Луценко возмущен - политсовет НУ-НС без него обсуждает союз с Литвином

Министр внутренних дел Украины, лидер “Народной самообороны” Юрий ЛУЦЕНКО заявляет, что представителей “Народной самообороны” не пригласили на вчерашнее заседание политсовета блока НУ-НС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЛУЦЕНКО сообщил сегодня журналистам.

“Нашего представителя не пригласили на заседание политсовета блока “Наша Украина – Народная самооборона”, на котором обсуждался возможный формат коалиции с Блоком Литвина. Нам просто об этом не сообщили”, - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Он напомнил, что депутатская группа “Народная самооборона” внесла предложение о необходимости рассмотрения вопроса о возможном создании коалиции с участием фракции Блока Литвина для ее рассмотрения на заседании фракции НУ-НС. “А когда этот вопрос обсуждался на политсовете, нас даже не поставили в известность”, - подчеркнул он.

Ю.ЛУЦЕНКО также считает, что при сегодняшней политической ситуации вероятность проведения досрочных выборов возрастает.