Ющенко: происходит что-то фатальное

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что Украина избрала правильный курс реформирования армии.

Об этом он сказал во время общения с прессой в Ривненской области.

По словам Президента, сегодняшние военные учения показывают, что Вооруженные Силы Украины в сегодняшних условиях способны выполнять свой конституционный долг – защищать страну. Президент дал высокую оценку подготовке военных, руководства армии и выразил удовлетворение уровнем проведения учений.

В то же время он отметил, что это не означает отсутствие проблем в этой области. И прежде всего, Президент подверг жесткой критике уровень финансирования ВСУ. “Происходит что-то фатальное”, - сказал В.ЮЩЕНКО, говоря об уровне финансирования армии. Президент назвал “политиканством” то, что происходит вокруг вопросов формирования бюджета на следующий год.

Также он повторил свое мнение, что переход на контрактную армию уже со следующего года не возможен. “При таком уровне финансирования армии нам понадобится 27 лет”, - сказал глава государства.

Как сообщал УНИАН, сегодня В.ЮЩЕНКО находится на Ривненском общевойсковом полигоне Сухопутных войск Вооруженных сил, где наблюдал за активной фазой учений 30-й отдельной механизированной бригады 8-го армейского корпуса быстрого реагирования Сухопутных войск.

Такие масштабные военные учения проводятся в Украине впервые за последние несколько лет.

Во время тактических учений будут отрабатываться задачи по подготовке и ведению боевых действий бригадой в операции объединенных сил быстрого реагирования, участие в отражении наступления группировок противника, управление подразделениями и огнем во время выполнения задач по назначению.

В целом к проведению этого планового масштабного мероприятия боевой подготовки Вооруженных сил Украины привлекается почти 3 тыс. военнослужащих, 30 танков, свыше 65 боевых машин пехоты, 2 боевые разведывательные машины и 25 бронетранспортеров, свыше 300 автомобилей, а также авиационная техника.