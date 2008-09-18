МВД: спикер ВР Крыма избил понятого по делу о его коррупции

Главным управлением борьбы с организованной преступностью МВД Украины составлен протокол об административном правонарушении председателем Верховной Рады Крыма Анатолием ГРИЦЕНКО ч. 2 ст. 8 Закона Украины «О борьбе с коррупцией», протокол направлен в суд.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью и международной деятельности МВД Украины.

В частности, А.ГРИЦЕНКО инкриминируется безосновательный повторный (на протяжении года) отказ в предоставлении в ГУМВД Украины в АРК и ГУБОП МВД Украины информации, необходимой для проверки законности происхождения средств, внесенных им в банковское учреждение для погашения кредита в сумме 1,2 млн. грн., полученного в 2007 году для приобретения автомобиля представительского класса.

Согласно информации ДОСиМД МВД Украины, предварительно установлено, что А.ГРИЦЕНКО в 2007 году получил в одном из банковских учреждений Симферополя кредит на сумму 248 700 долларов США сроком на 15 лет и впоследствии погасил часть кредита и проценты за него в сумме свыше 93 тысяч долларов США (или почти 471,3 тыс. грн.). Как государственный служащий он был обязан до 15 апреля этого года предоставить по месту своей работы декларацию о доходах, указав, соответственно, факт получения упомянутого кредита и источник его погашения.

“Однако в обнародованной через сеть Интернет информации о доходах председателя ВР Крыма фигурируют суммы, значительно меньшие внесенных им средств в банк для погашения кредита и процентов по нему, что может свидетельствовать о незадекларированных доходах, полученных им не по основному месту работы. Таким образом, возникла необходимость установить источники и законность происхождения упомянутых средств, в том числе получения официальной информации о его доходах, поскольку ее отсутствие не дает возможности установить истину относительно законности или незаконности действий упомянутого должностного лица”, - объяснили в ДОСиМД МВД Украины.

По требованию Прокуратуры Крыма были истребованы от ГУМВД Украины в АРК указанные материалы, но решение Прокуратурой Крыма в соответствии с законом до настоящее время не принято.

С целью выяснения всех обстоятельств этого дела Главным управлением МВД Украины в Автономной Республике Крым трижды направлялись запросы на имя А.ГРИЦЕНКО относительно предоставления копий соответствующих документов, однако в его официальных ответах каждый раз давался отказ предоставить такие документы и информацию, мотивируя это их «конфиденциальностью».

“Председатель ВР Крыма не только систематически отказывал правоохранительным органам в получении необходимой информации, но и неоднократно уклонялся от встречи с работниками милиции, не реагировал на приглашения прибыть в ГУМВД Украину в АР Крым, а также не принимал их в своем служебном кабинете”, - объяснили в ДСОиМД МВД Украины.

Согласно информации МВД, А.ГРИЦЕНКО 17 сентября 2008 года во время попытки на основании решения Шевченковского районного суда Киева от 20 августа в очередной раз ознакомить его с материалами о привлечении его к административной ответственности и разъяснить его права и обязанности нанес телесные повреждения одному из понятых. Пострадавший госпитализирован в одно из медицинских заведений Симферополя.

Во время этого инцидента работники Управления государственной охраны препятствовали законным действиям сотрудников милиции в исполнения ими своих служебных обязанностей. По этому факту работниками милиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела.