Клюев и Колесников ходят на переговоры с Турчиновым и Кириленко

Вчера парламентские фракции приступили к проведению официальных консультаций по вопросу создания новой коалиции.

Информацию о начале переговоров по созданию коалиции в новом формате вчера официально подтвердил первый заместитель главы фракции БЮТ Андрей Кожемякин. "Мы начали консультации с Партией регионов, блоком Литвина и некоторыми членами фракции "Наша Украина–Народная самооборона". Прежде всего речь идет о `Народной самообороне`",– заявил господин Кожемякин. По его словам, предметом переговоров с партнерами являются "государственные позиции и вопросы экономики". "Кресла и должности не обсуждаются. И позитивное крыло Партии регионов (ПР), которое возглавляет Виктор Янукович, наши принципы воспринимает",– сказал изданию "Коммерсант-Украина" Андрей Кожемякин.

Первый заместитель главы фракции ПР Александр Ефремов рассказал, что состав переговорной группы от этой политической силы официально не утверждался. "Переговоры ведутся в разных форматах – конкретного списка переговорщиков нет. В каких-то участвую я, в каких-то – Андрей Клюев, Борис Колесников (оба – заместители главы фракции) и наш лидер Виктор Янукович",– сообщил он. Переговорная группа, сформированная БЮТ, тоже невелика. По информации, в нее вошли глава фракции Иван Кириленко, его первые заместители Андрей Кожемякин и Андрей Портнов, а также первый вице-премьер Александр Турчинов.