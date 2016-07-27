Украина в Минске подчеркнула неприемлемость "налогообложения" боевиками предприятий оккупированного Донбасса
Украинская сторона в Минске в рамках переговоров Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе обратила внимание на неприемлемость взимания боевиками платежей с субъектов хозяйствования на оккупированных частях Донецкой и Луганской областей.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, экс-президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер.
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"В ходе заседания экономической подгруппы Украина акцентировала внимание на недопустимости формирования так называемой квазинормативной базы, прежде всего в налоговой сфере, а также неприемлемости взимания незаконных платежей с субъектов хозяйствования, которые находятся на неподконтрольной Украине части Донбасса", - сообщила пресс-секретарь Кучмы.
Напомним, сегодня в Минске состоялось заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Кучма принимал участие в работе группы в скайп-режиме.