Представители боевиков в Минске отказываются вести переговоры об освобождении заложников - пресс-секретарь Кучмы

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, экс-президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер.

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"Представители ОРДЛО уклоняются от обсуждения вопроса освобождения заложников и не дают информации о местоположении многих наших граждан. Координатора ОБСЕ в подгруппе по гуманитарным вопросам Тони Фриша не допустили к незаконно удерживаемым в ОРДЛО. В то же время на территории, подконтрольной Киеву, эксперты международных организаций могут посетить любое СИЗО и пообщаться с теми, кто нарушил украинское законодательство. В ОРДЛО тюрьмы закрыты для представителей ОБСЕ, Международного комитета Красного Креста, "Врачей без границ" и других международных организаций", - сообщила пресс-секретарь Кучмы.

По ее словам, такое состояние дел в гуманитарных вопросах не должно оставаться без особого внимания лидеров стран "нормандской четверки".