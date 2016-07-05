Онищенко 2 июля улетел в Минск, сбежать ему позволил закон - Луценко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос относительно местонахождения Онищенко.

“Пограничная служба доложила, что 2 числа этого месяца Онищенко на борту самолета покинул Украину по месту назначения “Минск”. До сегодняшнего голосования ни одна правоохранительная структура Украины не имела возможности остановить неприкосновенного слугу народа, который мог до сегодняшнего голосования свободно передвигаться”, - сказал Луценко.

По его словам, в ближайшее время после выражения подозрения будет также начата процедура государственного и межгосударственного розыска Онищенко с тем, чтобы привлечь его к досудебному следствию, а затем и к судебному.

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«В случае если он будет уклоняться от него, он, конечно, будет выставлен в розыск, а в случае, если в ближайшее время не появится в Украине, - новое законодательство позволяет его привлечь к ответственности заочно и конфисковать все его имущество”, - сказал генпрокурор.

Луценко отметил, что Онищенко дали сбежать из страны из-за несовершенства законодательства о неприкосновенности народных депутатов.

“Сегодня заявляли, что дали Онищенко убежать. Это правда. Дали по закону о регламенте ВР, которым предусмотрена именно такая процедура привлечения депутатов к уголовной ответственности”, - сказал он.

Генпрокурор напомнил, что согласно этому закону сначала 5 дней регламентный комитет Верховной Рады готовит к рассмотрению вопросы, еще через 20 дней вопрос должен быть рассмотрен, а затем несколько дней необходимо для вынесения его на рассмотрение парламента.

По его словам, за все это время, пока идет рассмотрение вопроса, не бежать из страны “может только смелый и честный человек, но, к сожалению, господин Онищенко таковым не является, ибо 2-го числа этого месяца он на самолете покинул Украину как народный депутат Украины".

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"Остановить его правоохранительные органы не имеют никакой законной возможности. Регламент и закон о статусе народного депутата это делать запрещают, и это прекрасно знают те, кто “кликушествует” в зале по поводу того, что ему кто-то дал убежать”, - заявил Луценко.

Генпрокурор призвал парламент отменить депутатскую неприкосновенность, а не заниматься “голым популизмом”.

“В целом должен сказать, что процедура снятия неприкосновенности выписана сегодня в интересах народных депутатов, а не общества, справедливости и закона. Это правда. Лично я не имею конфликтов с Александром Онищенко и как генеральный прокурор я сейчас действую в интересах народа и закона и приглашаю вас сегодня действовать именно в таких интересах”, - подчеркнул он.

Луценко заявил, что гарантирует Онищенко как генпрокурор “открытое и честное следствие”, а президент Украины гарантирует Онищенко “открытый и честный судебный процесс”.

Напомним, сегодня ВР дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко.