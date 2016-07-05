Холодницкий признает, что Онищенко нет в Украине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сообщил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

“По последней информации, он не в Украине. И не в Вене, как говорили. Я не могу сказать много, но скажу: в Вену через Минск не летают”, - сказал Холодницкий.

Кроме того, на вопрос относительно последующих действий после положительного голосования по представлению ГПУ, Холодницкий отметил, что уже имеет проект подозрения по делу. “Поскольку по закону он вносится генпрокурором, я его передаю генпрокурору”, - отметил представитель прокуратуры и добавил, что генпрокурор сегодня должен докладывать в парламенте.

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Также на вопрос относительно вручения подозрения Онищенко в случае, если его все же нет в Украине, Холодницкий отметил, что в таком случае есть, в частности, средства почтовой связи.

По словам представителя прокуратуры, в подозрении говорится о трех статьях: создание преступной организации, легализация полученных преступным путем доходов и хищение.

Руководитель САП также подчеркнул, что согласно регламенту все же речь идет о возможности привлечения к ответственности, задержания и ареста за одно представление, а не три отдельных, на чем акцентировал внимание регламентный комитет ВР.