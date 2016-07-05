Рада начала рассмотрение вопроса об аресте Онищенко

Как передает корреспондент УНИАН, председатель Верховной Рады Андрей Парубий напомнил о соответствующем решении Комитета ВР по вопросам регламента и организации работы парламента.

Парубий спросил, обращаясь к сессионному залу: “Присутствует ли депутат Онищенко в сессионном зале?”. После нескольких секунд он констатировал: “Не присутствует”.

Читайте такжеКак работала "газовая схема" Онищенко: НАБУ опубликовало инфографику

После этого с трибуны ВР начал выступление генеральный прокурор Юрий Луценко.