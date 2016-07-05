Рада начала рассмотрение вопроса об аресте Онищенко
10:48, 05 июля 2016Политика
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Верховная Рада начала рассмотрение представления Генеральной прокуратуры о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Александра Онищенко (группа “Воля народа”).
Рада рассматривает вопрос об аресте Онищенко / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, председатель Верховной Рады Андрей Парубий напомнил о соответствующем решении Комитета ВР по вопросам регламента и организации работы парламента.
Парубий спросил, обращаясь к сессионному залу: “Присутствует ли депутат Онищенко в сессионном зале?”. После нескольких секунд он констатировал: “Не присутствует”.
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После этого с трибуны ВР начал выступление генеральный прокурор Юрий Луценко.
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