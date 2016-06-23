Украина направила в РФ запрос о допросе по видеосвязи Януковича и командующего внутренними войсками Шуляка

Об этом сообщил заместитель министра юстиции по вопросам евроинтеграции Сергей Петухов в Facebook.

«Отправляем в Минюст РФ запрос Святошинского суда о проведении допроса Януковича и Шуляка в режиме видеоконференции в качестве свидетелей по делу о расстреле Майдана беркутовцами 20 февраля 2014 года», - отметил он.

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Как сообщал УНИАН, Святошинский райсуд Киева рассматривает дело в отношении пятерых экс-бойцов спецподразделения МВД «Беркут», которых подозревают в убийстве активистов Майдана.