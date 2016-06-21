Адвокаты "беркутовцев" просили суд признать баллистические экспертизы ненадлежащими

Как передает корреспондент УНИАН, защита заявила несколько ходатайств о признании ненадлежащими экспертиз пуль, найденных в телах убитых и раненых на Майдане.

Адвокаты указывали на расхождение данных экспертиз в отношении одних и тех же предметов (пуль), а также на ненадлежащее опломбирование пуль экспертами.

В свою очередь сторона обвинения предложила заслушать экспертов в зале суда, чтобы они объяснили свою позицию относительно тех замечаний и возражений, которые имеет защита в отношении выводов экспертов.

Суд решил оставить без рассмотрения ходатайство адвокатов, а относительно предложения прокуроров решил, что допрос экспертов на данном этапе является преждевременным, и они будут допрошены в дальнейшем.

Кроме того, адвокаты заявили ходатайство о доступе к фотоматериалам экспертизы пуль, а также к самим пулям. Против этого выступили прокуроры. Они отметили, что сейчас такой доступ невозможен, поскольку экспертизы еще продолжаются в рамках других уголовных дел, а также добавили, что им не известна мотивация защиты - для чего именно им нужен временный доступ к данным доказательствам. Обвинение попросило время на детальное ознакомление с этим ходатайством адвокатов.

После этого был объявлен перерыв в судебном заседании до 11.30 23 июня.

Справка УНИАН. Генпрокуратура в 2014 году передала в суд уголовное производство против экс-«беркутовцев» Александра Зинченко и Павла Аброськина. Их подозревают в убийстве 39 активистов Майдана 20 февраля 2014 года на улице Институтской в центре Киева.

10 февраля 2016 года в ГПУ заявили о завершении расследования и направили в суд уголовное производство в отношении еще трех экс-«беркутовцев» - Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского. По данным прокуратуры, этим лицам инкриминируются совершение теракта, превышение служебных полномочий, умышленное убийство, покушение на убийство, препятствование проведению мирных митингов и собраний, похищения и сокрытие оружия после совершения преступления.

Уголовные производства в отношении всех подозреваемых бывших бойцов «Беркута» объединены в одно.