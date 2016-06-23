Чубаров рассказал, каким видит будущий статус Крыма в составе Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время публичных дебатов на тему «Крымскотатарская автономия в составе Украины: каким будет новый Крым?».

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По словам Чубарова, в дискуссии о крымскотатарской национальной автономии «у некоторых людей из-за такой формулировки возникает вопрос: «Стоп, а где я? А почему это крымскотатарская?».

«Должны говорить о предоставлении Крыму статуса национальной территориальной автономии. Это совсем другое, чем такое восприятие, как крымскотатарская национальная автономия», - сказал он.

Статус Крыма как национальной территориальной автономии на основе права крымскотатарского народа на самоопределение означает, что, «гарантируя права крымским татарам, мы выписываем правовые механизмы соблюдения прав всех», объяснил Чубаров.

По его мнению, украинское общество и государство из предложенного статуса Крыма должны получить «максимальное укрепление своих позиций», а не беспокойство, что такой статус якобы несет какие-то риски.

«Все это должно быть прописано, что такой статус, предоставленный Крыму, укрепляет территориальную целостность Украины и суверенитет Украины над Крымским полуостровом», - сказал глава Меджлиса.