Представитель НАТО рассказал о значении саммита в Варшаве для Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом директор Офиса связи НАТО Александр Винников заявил во время пресс-конференции в Киеве.

По его словам, в рамках саммита запланирована встреча Комиссии Украина-НАТО на уровне глав государств и правительств.

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"Хочу отметить, что Украина станет единственной страной-партнером НАТО, которая проведет отдельную встречу в отдельном формате во время этого саммита", - сказал Винников.

По его словам, в Варшаве будет подтверждена мощная политическая поддержка Украины, ее суверенитета, территориальной целостности.

"Цель НАТО заключается в том, чтобы помочь Украине спланировать, построить эффективные структуры обороны и безопасности, а также улучшить гражданский контроль и демократический надзор", - отметил Винников.

Как сообщал УНИАН, очередной саммит НАТО состоится в Варшаве 8-9 июля.