Россия может развернуть свои войска скорее НАТО - генерал США

Об этом заявил командующий сухопутных сил США в Европе генерал Бен Ходжес в интервью ВВС, передает "ЄвроПравда".

"20 тысяч человек с вооружением могут появиться на границах НАТО у границ Грузии, Украины. Это серьезно беспокоит. У России есть то, что мы называем свободой передвижения. Они могут передвигаться как угодно внутри РФ", - сказал Ходжес.

Читайте также"Уважает только силу": генерал США заявил о необходимости добиться не символического, а реального сдерживания РФ

По словам генерала, в НАТО должна быть такая же скорость внутри Альянса и для этого необходима своего рода "военная шенгенская зона", что позволит войскам передвигаться через страны.

"Британские или американские подразделения должны иметь возможность передвигаться в любую точку НАТО в течение трех дней. Пока у нас этого нет и близко. Это важная часть программы сдерживания", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, ранее Ходжес заявил, что предоставление Украине ракетных комплексов Javelin повлечет увеличение военного присутствия РФ на Донбассе.