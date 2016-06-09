В России после решения Сената Франции по смягчению санкций признали, что "в официальном плане сдвигов нет"

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Безусловно, подобные решения можно только приветствовать. Мы с самого начала говорили о том, что не считаем конструктивным санкционный диалог, мы считаем его абсолютно бесперспективным. Конечно, когда законодатели высказывают подобную точку зрения, это, безусловно, можно только приветствовать", - сказал Песков.

"Вместе с тем, мы знаем, что в официальном плане каких-либо подвижек нет. Еще раз повторяю: тема снятия, продолжения или не продолжения санкций не является вопросом, который стоит на нашей повестке дня", - подчеркнул Песков.

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Как сообщал УНИАН, Верхняя палата парламента Франции (Сенат) 8 июня обратилась к правительству страны с просьбой постепенно свернуть экономические санкции, введенные Евросоюзом против РФ. Документ не является обязательным для правительства Франции, речь идет о политической позиции (рекомендации).

Посольство Украины во Франции призвало французское правительство сохранить "твердость" в вопросе сохранения санкций, введенных против РФ. "Сенат принял резолюцию, которая призывает к демонтажу санкций против России. Твердость и ответственность французского правительства имеют ключевое значение", - отметили в украинском дипломатическом представительстве.