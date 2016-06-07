Постпред Украины в ООН призвал ЕС занять более сильную позицию относительно российской агрессии

Как сообщает Центр новостей ООН, об этом Ельченко сказал, выступая на заседании Совета безопасности ООН, посвященном сотрудничеству с Евросоюзом.

Как заявил украинский посол, слабая, медленная и нерешительная реакция международного сообщества на трагические события в Сирии и Украине привела к широкомасштабным и затяжным последствиям. Ельченко считает, что международному сообществу необходимо вынести урок из этого, который сводится к тому, что "мы должны лечить болезнь, а не ее симптомы".

Дипломат отметил, что в случае с Украиной со стороны Евросоюза не было дано "стратегического ответа на угрозы безопасности в "Восточном партнерстве", которые исходят от России.

"Мы надеемся, что в новой Стратегии ЕС в отношении глобальной безопасности не только будет отражена коренная причина нестабильности в "Восточном партнерстве", но и то, что в нем также будут прописаны механизмы сотрудничества на этом направлении, а также более сильная роль ЕС в процессе урегулирования конфликтов", - заявил Ельченко.

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Он высказался за укрепление сотрудничества ООН и Евросоюза в борьбе с терроризмом и решении проблем, связанных с потоками беженцев и мигрантов.

"Мы исходим из того, что для урегулирования вопросов, связанных с потоками мигрантов, мы должны остановить кровопролитие в Сирии, а также российскую агрессию в отношении Украины", - добавил Ельченко.

Также он отметил усилия ЕС в вопросе мирного урегулирования конфликтов в мире и защиты основополагающих принципов международного гуманитарного права.

"Для моей страны этот аспект деятельности имеет особое значение в связи с аннексией Крыма и продолжающейся российской военной агрессии на востоке Украины", - подчеркнул Ельченко.

Он добавил, что события, происходящие в Украине в последние два года, является самым серьезным кризисом в Европе со времен Второй мировой войны. "Речь идет о гибридной войне, которая уже ведется в отношении всех нас", - сказал постоянный представитель Украины при ООН.