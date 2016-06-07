Постпред Украины в ООН призвал ЕС занять более сильную позицию относительно российской агрессии
Постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко призвал Европейский Союз занять более сильную позицию для остановки российской агрессии на Донбассе.
Как сообщает Центр новостей ООН, об этом Ельченко сказал, выступая на заседании Совета безопасности ООН, посвященном сотрудничеству с Евросоюзом.
Как заявил украинский посол, слабая, медленная и нерешительная реакция международного сообщества на трагические события в Сирии и Украине привела к широкомасштабным и затяжным последствиям. Ельченко считает, что международному сообществу необходимо вынести урок из этого, который сводится к тому, что "мы должны лечить болезнь, а не ее симптомы".
Дипломат отметил, что в случае с Украиной со стороны Евросоюза не было дано "стратегического ответа на угрозы безопасности в "Восточном партнерстве", которые исходят от России.
"Мы надеемся, что в новой Стратегии ЕС в отношении глобальной безопасности не только будет отражена коренная причина нестабильности в "Восточном партнерстве", но и то, что в нем также будут прописаны механизмы сотрудничества на этом направлении, а также более сильная роль ЕС в процессе урегулирования конфликтов", - заявил Ельченко.
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Он высказался за укрепление сотрудничества ООН и Евросоюза в борьбе с терроризмом и решении проблем, связанных с потоками беженцев и мигрантов.
"Мы исходим из того, что для урегулирования вопросов, связанных с потоками мигрантов, мы должны остановить кровопролитие в Сирии, а также российскую агрессию в отношении Украины", - добавил Ельченко.
Также он отметил усилия ЕС в вопросе мирного урегулирования конфликтов в мире и защиты основополагающих принципов международного гуманитарного права.
"Для моей страны этот аспект деятельности имеет особое значение в связи с аннексией Крыма и продолжающейся российской военной агрессии на востоке Украины", - подчеркнул Ельченко.
Он добавил, что события, происходящие в Украине в последние два года, является самым серьезным кризисом в Европе со времен Второй мировой войны. "Речь идет о гибридной войне, которая уже ведется в отношении всех нас", - сказал постоянный представитель Украины при ООН.