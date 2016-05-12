Постпред Украины при ООН обвинил РФ в терроризме и пропаганде "русского мира"

Он заявил, что воинствующие экстремистские идеологии представляют собой серьезную угрозу международному миру и безопасности и решительно осудил бесчинства "Исламского государства Ирака и Леванта" (ИГИЛ) и "Аль-Каиды", передает Центр новостей ООН.

"Несмотря на недавние успехи в борьбе с международными террористическими угрозами, особенно в том, что касается противодействия финансированию террористических организаций из некоторых источников, все еще недостает слаженности в противодействии их пропаганде, в осуществлении соответствующих резолюций Совета Безопасности", - сказал Ельченко.

Он призвал совместными усилиями правительств, гражданского общества и частного сектора противодействовать использованию террористическими группировками интернета и социальных сетей для привлечения в свои ряды новых бойцов и поиска ресурсов для финансирования своей деятельности.

Заявив, что международное право требует от государств не прибегать к актам терроризма и предупреждать их, посол Украины сказал, что уже более двух лет его страна "страдает от агрессии своего соседа Российской Федерации".

"Россия временно оккупировала и незаконно аннексировала территории Украины - Автономной Республики Крым и города Севастополя - и продолжает враждебные подрывные действия на Донбассе", - заявил Ельченко.

Он сказал, что "Россия использует широкий спектр технологий гибридной войны, включая финансирование терроризма для распространения идеологии так называемого "русского мира".

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"Эта неоимпериалистическая идеология не пресекает, а поощряет нарушения международного права, прав человека, совершение серьезных преступлений, в том числе террористических актов", - заявил постпред Украины.

По словам Ельченко, одним из ключевых элементов "гибридной агрессии против Украины" является "пропаганда, распространяемая контролируемыми государством средствами массовой информации". Он добавил, что "эта гибридная пропаганда - основанная на советском и царском опыте и других тоталитарных концепциях, продолжает успешно воздействовать, прежде всего, и, в основном, на молодежь".

Постоянный представитель Украины сказал, что есть сообщения "о случаях участия подростков в действиях террористических организаций так называемых "ДНР" и "ЛНР", в неоднократных нападениях на гражданских лиц в некоторых районах Донецкой и Луганской областей Украины, используя оружие и боеприпасы, поставленные Российской Федерацией".

Ельченко призвал, наряду с усилиями по выявлению социальных, культурных, религиозных и других коренных причин воинствующего экстремизма и терроризма, обратить внимание на такие феномены, как государственная пропаганда нетерпимости и ненависти, а также на информационные войны, которые нередко становятся частью гибридных военных действий.

Также он призвал уделять должное внимание жертвам террора. Постпред Украины при ООН высказался за провозглашение Международного дня памяти жертв террористических актов.