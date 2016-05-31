Лещенко: "Грязные" расходы партии Януковича составили более $66 миллионов за полгода

Об этом сегодня, 31 мая, на брифинге "Рукописи не горят" сообщил народный депутат Украины (фракция "Блок Петра Порошенко") Сергей Лещенко.

"Это документы о расходах на украинскую политику из коррупционных источников. Это документы, которые указывают на уровень коррумпированности, уровень проникновения грязных денег в украинскую политику. Это документы, которые показывают, как Партия регионов финансировалась, куда расходовались средства, и что было источником их поступления", - сказал Лещенко.

"В целом в нашем распоряжении есть 22 страницы документов, которые касаются второго полугодия 2012 года", - отметил он и добавил, что это весь массив информации, который он и главный редактор издания "Украинская правда" Севгіль Мусаева-Боровик анонимно получили от определенных людей.

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При этом Лещенко предположил, что массив документов, которые бывший первый заместитель председателя СБУ Виктор Трепак передал Национальному антикоррупционному бюро Украины, был большим.

"Из тех документов, которые есть в нашем распоряжении, видно, что в целом расходы за этот период составили около 66 миллионов долларов на украинскую политику для Партии регионов. При этом часть документов у нас отсутствует, например, они касаются основного этапа избирательной кампании 2012 года. Поэтому на самом деле, я думаю, что было потрачено еще больше денег", - заявил Лещенко.

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Вместе с тем, из тех документов, которые Лещенко и Мусаева-Боровик обнародуют - наиболее вопиющим является то, что там есть факты о даче взяток членам и подразделениям Центральной избирательной комиссии, которые измерялись миллионами долларов.

"Это деньги на политику, деньги на взятки, народным депутатам из других фракций. Это деньги за голосование депутатами других фракций в интересах Партии регионов. Это деньги, которые были выплачены третьим силам, и самое интересное из тех сил, которые есть в наших документах, это партия Наша Украина и Коммунистическая партия", - заявил Лещенко, допустив, что в других массивах материалов есть упоминания про другие партии.

В документах сказано, что сумма взяток на ЦИК составляет 3 миллиона долларов.

Депутат сказал, что все эти материалы он передал главному антикоррупционному прокурору Назару Холодницкому.

"За год расходы Партии регионов могут составлять более 100 миллионов долларов. Те деньги откуда берутся, те деньги берутся из государственного бюджета и из коррупционных сделок, и это дает понимание того, насколько важно менять сейчас законодательство относительно прозрачного финансирования партий", - заявила Мусаева-Боровик.

"Это нас в очередной раз убеждает, что нам надо как можно скорее принять и запустить в действие систему электронного декларирования расходов партии. Вы знаете, закон принят, но до сих пор Национальное агентство по предотвращению коррупции не утвердило формы отчетности, и, соответственно, политические партии не могут, которые получают эти деньги, отчитываться, куда они их тратят и откуда они берут деньги", - сказал Лещенко.

Лещенко и Мусаева-Боровик призвали правоохранительные органы провести расследование и проверку по тем эпизодам, которые указывают на прямые признаки политической коррупции.

На сайте "Украинской правды" опубликованы расписки и детальная информация о расходах ПР.

Как сообщал УНИАН, 30 мая Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко передал расследование дел бизнесмена Сергея Курченко и экс-министра доходов и сборов Александра Клименко первому заместителю военного прокурора Владимиру Жербицкому.