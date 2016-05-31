Тука рассказал об еще одном "сценарии" Кремля: "Северные олени" не дадут нам спокойно отвоевать утраченные земли

Такое мнение в интервью "Гордон" высказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

По его словам, военный путь решения конфликта на Донбассе, помимо признания террористов, повлечет за собой масштабные жертвы.

"Я бы не был столь оптимистичен. Но глубоко убежден, что воевать до победного конца – слишком кровавый путь. Сам для себя исключаю такой сценарий. Не говоря уже о том, что “северные олени” не дадут нам спокойно отвоевать утраченные земли. По определенным данным, у россиян есть сценарий на такой случай – "ДНР" и "ЛНР" обратятся в Госдуму с просьбой о признании. Госдума признает и подпишет договор об оказании военной помощи. Тогда та орда, которая сейчас стоит у границы в Ростовской области, зайдет, и начнется крупномасштабная война. Не думаю, что нам будет проще в такой ситуации", - отметил заместитель министра.

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"Ни одна из сторон не может достаточно безболезненно для себя проводить масштабные военные операции. Иначе будут большие потери. Есть определенные расчеты, проведенные военными экспертами, которые говорят: при существующем статус-кво, даже при поддержке сухопутных войск России, возможна реализация крупномасштабной операции с достаточно серьезным продвижением вглубь Украины, но это в конечном счете обернется полной потерей сухопутных сил РФ как таковых", - считает Тука.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко не исключает проведение местных выборов на оккупированной части Донбасса до конца текущего года.

По словам Порошенко, восстановление политических процессов на Донбассе возможно лишь при условии развертывания вооруженной полицейской миссии ОБСЕ на линии соприкосновения и на украино-российской границе.