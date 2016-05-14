Порошенко: Возобновление политических процессов на Донбассе возможно лишь при вооруженной миссии ОБСЕ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на торжественной церемонии принятия присяги сотрудниками Департамента патрульной полиции Краматорска.

«Мы остановили самую большую армию на континенте, мы возобновили Вооруженные силы, мы освободили две трети Донбасса, мы выиграли эту войну во всем мире, создав мощную мировую коалицию», - заявил Порошенко.

По словам президента, санкции против России применяются в связи с невыполнением и неимплементациею ею Минских договоренностей относительно урегулирования ситуации на Донбассе.

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«Освобождаем заложников, которые незаконно удерживаются как на оккупированных территориях, так и в РФ, готовимся к возобновлению политических процессов. Но они могут произойти только тогда, когда на линии соприкосновения будет стоять международная мониторинговая вооруженная миссия ОБСЕ для обеспечения 100% режима прекращения огня, когда отведенная согласно Минским соглашениям тяжелая техника и артиллерия будет находиться под охраной этой международной полицейской миссии, и когда контроль над неконтролируемым участком украинско-российской границы сначала перейдет к вооруженным полицейским ОБСЕ, а вторым этапом – к украинским пограничникам», - сказал президент.

По его словам, только тогда можно говорить о полной реализации Минских договоренностей, поскольку все указанное является их составной частью.

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