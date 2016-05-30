На Ривненщине депутата от УКРОПа могли избить из-за его деятельности в горсовете

По словам Сухого, он инициировал создание специальной комиссии по изучению нарушений земельного законодательства Украины при выделении в аренду земельных участков в Ривне возле рынка Дикого (по ул. Здолбуновской и в р-не Гидропарка II).

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Так, на улице, ведущей к рынку Дикого, вместо предусмотренной автостоянки стоят торговые контейнеры. С учетом того, что этот участок находится в коммунальной собственности, а не в частной, профильная депутатская комиссия горсовета считает нужным не продлевать договор ее аренды и в дальнейшем использовать землю по ее целевому назначению. Через две недели – 16 июня – на сессии горсовета рекомендации комиссии должны быть вынесены на голосование.

"Судя по всему, коммерсанты, которые могут лишиться права арендовать коммунальную собственность, не очень рады этому", – предполагает пострадавший депутат.

Напомним, вчера, 29 мая, на депутата Ривненского городского совета от партии УКРОП Юрия Сухого возле его дома напали неизвестные и сильно избили. Каретой скорой помощи он был доставлен в городскую больницу в отделение нейрохирургии. В настоящее время ведется следствие.