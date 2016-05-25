Украине нужны комплексные и быстрые реформы для повышения уровня жизни - Бальцерович

Об этом заявил сопредседатель Группы поддержки реформ при правительстве Украины Лешек Бальцерович на заседании Национального совета реформ в среду.

“По экономике - уровень жизни в Украине мог бы быть выше. Мы знаем, откуда это взялось, - из-за нехватки комплексных и быстрых реформ”, - сказал он.

Также Бальцерович отметил, что с 2008 года по 2013 год Украина развивалась не благодаря комплексным реформам, а экспансионистским путем - наращивая государственный долг, что в результате привело к сложной макрофинансовой ситуации.

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Вместе с тем, по его словам, любая страна, столкнувшаяся с ограничениями экспорта, подобными тем, которые Россия применяет в отношении Украины, оказалась бы в глубокой экономической рецессии.

“Я бы сказал, что если бы в Польше были подобные тормоза экспорта в Германию - у нас тоже была бы рецессия. Не было бы возможности этого избежать. Учитывая это, нужно правильно оценивать достижения демократических властей Украины в течении последних двух лет”, - сказал сопредседатель Группы поддержки реформ.

В этой связи Бальцерович подчеркнул, что властям страны удалось избежать бюджетной катастрофы, которая была бы крайне болезненной для общества, диверсифицировать внешнюю торговлю, бепрецедентно сократить импорт российского газа и реформировать банковскую систему.

Как сообщал УНИАН, план приоритетных действий правительства, который Кабинет министров намерен утвердить 26 мая, предусматривает достижение макроэкономической стабилизации, улучшение условий ведения бизнеса, проведение судебной реформы и усиление борьбы с коррупцией для возобновления экономического роста.

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Ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что правительство должно достичь первых результатов по повышению уровня жизни через один-два года.

Согласно бюджету на 2016 год, прожиточный минимум в Украине с 1 января 2016 года установлен на уровне 1330 грн, с 1 мая - 1399 грн, с 1 декабря - 1496 грн. Размер минимальной зарплаты: с 1 января - 1378 грн, с 1 мая – 1450 грн, с 1 декабря – 1550 грн.