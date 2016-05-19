Гройсман рассказал, когда будет представлен план действий правительства

Об этом чиновник заявил в эфире программы "Право на власть", передает ТСН.

В частности, по его словам, план действий его правительства будет презентован 26 мая и тогда же принят.

Что же касается задержки с презентацией, то чиновник отметил, что готов план действий был еще 14 мая, но затянули с презентацией.

По словам премьера, основные силы были направлены на составление эффективного плана.

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"Это не просто бумажка, на которой что-то написано. Это совершенно четкие вещи, если говорить о приоритетах и задачах – это сфера медицины, приватизация, макроэкономическая стабилизация, реальная борьба с коррупцией – все то, чего требуют сегодня украинские граждане", - сказал глава Кабмина.

При этом Гройсман подчеркнул, что в течение месяца его правительство обозначило 5 основных направлений и 70 задач на текущий год.

Как сообщал УНИАН, План приоритетных действий в нынешней редакции насчитывает более 200 страниц и учитывает планы работы всех министерств и органов центральной власти в нескольких ключевых направлениях, преимущественно социально-экономического характера.

В частности, основными макроэкономическими показатели определено снижение дефицита госбюджета до 3% в 2017 году с нынешнего показателя на 3,7%, а также рост промпроизводства на 4% в среднесрочной перспективе против нынешнего показателя в 1-2%.