В Сумах прокуратура провела обыск в помещении горсовета по делу незаконной ликвидации департамента

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры области, санкционированный обыск в служебных помещениях горсовета проведен 24 мая в рамках уголовного производства, начатого по факту невыполнения должностными лицами Сумского городского совета судебного решения и увольнении работников департамента градостроительства и земельных отношений городского совета, с целью обнаружения и изъятия материалов, которые не были предоставлены должностными лицами горсовета.

При этом в прокуратуре отметили, что кабинет сумского городского головы Александра Лысенко не обыскивался.

"Во время обыска изъято два жестких диска, материалы сессии СГС от 04.05.2016, оригиналы документов о деятельности ликвидационной комиссии и высвобождения работников указанного департамента, видеозаписи встреч членов ликвидационной комиссии с работниками департамента, копии судебных решений по обжалование трудовым коллективом департамента его ликвидацию, которые поступали к СМР и другие документы, касающиеся расследования указанного уголовного производства", - говорится в сообщении.

Читайте такжеСледователи Генпрокуратуры проводят обыск в доме замглавы Киевского облсовета

Как сообщал УНИАН, 10 мая в прокуратуру Сумской области с заявлением о преступлении обратилась Независимая профсоюзная организация департамента градостроительства Сумского городского совета. В заявлении указано, что Сумской городской совет принял решение от 27 января 2016 г., согласно которому департамент градостроительства и земельных отношений СМР подлежит ликвидации. В свою очередь департамент обратился в суд с административным иском о признании указанного решения незаконным и его отмены. Постановлением Сумского районного суда от 29 апреля приостановлено действие решения СМР по ликвидации указанного департамента. Однако, несмотря на определение, был уволен директор департамента. Кроме того, решением комиссии по ликвидации департамента освобожден других работников указанного учреждения.

Читайте такжеНАБУ проводит обыск в прокуратуре Херсона

Указанные сведения 10 мая следственным отделом прокуратуры Сумской области внесено в Единый реестр досудебных расследований по признакам в действиях должностных лиц Сумского горсовета уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 172 (грубое нарушение законодательства о труде, совершенное повторно) и ч. 3 ст. 382 (невыполнение судебного решения, совершенное должностным лицом, которое занимает ответственное или особенно ответственное положение) УК Украины. Досудебное расследование продолжается.

23 мая в Сумах на площади Независимости сотрудники городского департамента градостроительства и земельных отношений поставили палатки, протестуя против расформирования этой структуры горсовета, увольнения работников и невыплаты зарплаты.