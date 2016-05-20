НАБУ задержало херсонского прокурора за получение $25 тысяч взятки

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НАБУ.

"По результатам проведенных в Херсоне обысков детективами НАБУ разоблачен прокурор Херсонской местной прокуратуры, который вымогал 30 тысяч долларов США и получил неправомерную выгоду в размере 25 тыс. долл. за влияние на принятие уполномоченными лицами решения о закрытии уголовных производств", - говорится в сообщении.

Указанный прокурор задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.369-2 Уголовного кодекса Украины ("злоупотребление влиянием").

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Предмет взятки изъят и приобщен к материалам уголовного производства, сообщили в НАБУ.

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Досудебное расследование продолжается. В случае признания прокурора виновным в совершении преступления ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с конфискацией имущества.

Как сообщалось, 19 мая детективы НАБУ совместно с прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры и сотрудниками Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины проводили обыск в помещении Херсонской местной прокуратуры.