В Кремле пошли на попятную: уже поддерживают мониторинговую миссию ОБСЕ на Донбассе, а не появление полицейской

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Это все-таки мониторинговая миссия на Донбассе в нашем понимании. Это не полицейская миссия», - сказал Песков.

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Он подчеркнул, что эта тема обсуждается уже не первый день.

«Там есть вопрос вооружения, теоретически ее (миссию) можно вооружить, но она состоит из людей, которые не являются военнослужащими, и вопрос - как они будут использовать эти вооружения», - сказал Песков и добавил, что в этой связи возникает достаточно много других вопросов.

«Наверняка, обсуждение будут продолжаться», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, пресс-служба главы Украинского государства по результатам телефонных переговоров лидеров «нормандской четверки» в ночь на 24 мая сообщила, что президент Украины Петр Порошенко, президент Франции Франсуа Олланд, канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин поддержали развертывание полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе.

«Руководители Украины, Франции, Германии и России выразили поддержку развертыванию полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе и начали консультации по этому вопросу», - говорится в сообщении.