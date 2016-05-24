Лидеры "нормандской четверки" поддержали развертывание полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе
Лидеры стран "нормандского формата" поддержали необходимость развертывания полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе.
Об этом шла речь во время телефонного разговора президента Петра Порошенко, президента Франции Франсуа Олланда, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина, сообщили в пресс-службе главы украинского государства.
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«Руководители Украины, Франции, Германии и России выразили поддержку развертыванию полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе и начали консультации по этому вопросу», - говорится в сообщении.
Порошенко обратил внимание на ухудшение ситуации, в частности, на обстрелы в районе Авдеевки, что является реальным препятствием для достижения прогресса в мирном урегулировании.
Собеседники согласились, что для продолжения политического диалога необходимы решительная деэскалация и полное прекращение огня.
Президент Украины подчеркнул, что для этого Россия должна вывести войска из оккупированной части Украины и прекратить поставлять туда оружие и наемников. Президент также обратил особое внимание на необходимость восстановления контроля на украинско-российской границе, отметили в пресс-службе.
Во время разговора также была отмечена необходимость полного выполнения Минских договоренностей, включая создание безопасностных условий для проведения местных выборов в некоторых районах Луганской и Донецкой областей на основе украинского законодательства и норм БДИПЧ/ОБСЕ.