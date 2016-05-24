Лидеры "нормандской четверки" поддержали развертывание полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе

Об этом шла речь во время телефонного разговора президента Петра Порошенко, президента Франции Франсуа Олланда, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина, сообщили в пресс-службе главы украинского государства.

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«Руководители Украины, Франции, Германии и России выразили поддержку развертыванию полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе и начали консультации по этому вопросу», - говорится в сообщении.

Порошенко обратил внимание на ухудшение ситуации, в частности, на обстрелы в районе Авдеевки, что является реальным препятствием для достижения прогресса в мирном урегулировании.

Собеседники согласились, что для продолжения политического диалога необходимы решительная деэскалация и полное прекращение огня.

Президент Украины подчеркнул, что для этого Россия должна вывести войска из оккупированной части Украины и прекратить поставлять туда оружие и наемников. Президент также обратил особое внимание на необходимость восстановления контроля на украинско-российской границе, отметили в пресс-службе.

Во время разговора также была отмечена необходимость полного выполнения Минских договоренностей, включая создание безопасностных условий для проведения местных выборов в некоторых районах Луганской и Донецкой областей на основе украинского законодательства и норм БДИПЧ/ОБСЕ.