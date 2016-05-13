Турция поддерживает размещение вооруженной полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, об этом министр обороны Турции Исмет Йылмаз заявил сегодня в Киеве на встрече с Петром Порошенко.

Президент проинформировал собеседника о ситуации на Донбассе. По его словам, Украина остается преданной реализации Минских договоренностей, но обращает внимание на необходимость обеспечения системной деэскалации ситуации и развертывания вооруженной полицейской миссии под эгидой ОБСЕ.

В свою очередь Йылмаз заверил в поддержке Турцией идеи развертывания на Донбассе указанной миссии.

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Также стороны подтвердили готовность прилагать все усилия для обеспечения скорейшего выполнения договоренностей, достигнутых в ходе пятого заседания Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией, которое состоялось в Анкаре 9 марта 2016 года, и углубления стратегического партнерства между двумя государствами.

Глава государства выразил убеждение, что 10-е заседание украинско-турецкой межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству под сопредседательством вице-премьер-министра Украины – министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадия Зубко и министра Йылмаза даст импульс двустороннему сотрудничеству во всех отраслях.

Стороны согласились, что сотрудничество между Украиной и Турцией имеет мощный потенциал и его нужно активно использовать. Особый акцент должен быть сделан на стратегические сферы, в частности, оборонно-промышленную отрасль, где стороны имеют общие интересы и взаимодополняющие возможности.

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