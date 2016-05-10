В ГПУ прокомментировали решение Верховного суда о незаконности ареста Мосийчука

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил прокурор ГПУ Владислав Куценко.

"Чтобы не было политических спекуляций, хочу сказать, что Генпрокуратура никакой суд Мосийчуку не проигрывала. Суд ему проиграла Верховная Рада, ведь он судился с Верховной Радой касательно процедуры снятия с него неприкосновенности. Суд принял решение не по существу тех подозрений и обвинений, которые предъявила Генпрокуратура Мосийчуку, а по сути процедуры рассмотрения вопроса в парламенте. Таким образом, наши обвинения в адрес Мосийчука со стороны прокуратуры никакой суд не развалил", - отметил он.

"Вы слышали заявление (председателя ВР Андрея) Парубия, где он сказал, что они изучат с юристами этот вопрос и будут думать, как действовать дальше. Генпрокуратура с парламентом завершила работу на этапе внесения представления о даче согласия на привлечение к ответственности Мосийчука. Как это Верховная Рада рассматривает – Генпрокуратура не вмешивается", - добавил Куценко.

Напомним, Верховный суд подтвердил решение Высшего административного суда о признании незаконным постановления Рады о привлечении Мосийчука к уголовной ответственности, его задержании и аресте, принятое 17 сентября 2015 года. Тогда ГПУ подала в Раду представление на это разрешение, подозревая Мосийчука в совершении ряда преступлений. В тот же день на заседании ВР было продемонстрировано видео с участием якобы Мосийчука, снятое скрытой камерой. На нем речь шла о возможности решения определенных бизнес-вопросов за деньги при содействии Мосийчука. Через некоторое время депутата задержали в здании парламента.

Сейчас Мосийчук освобожден из-под стражи, поскольку срок соответствующей меры пресечения истек.

22 апреля Генпрокуратура сообщила о завершении досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению Мосийчука в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. ч. 2, 3 ст. 296 (хулиганство), ч. 2 ст. 350 (угроза или насилие относительно служебного лица или гражданина, который исполняет гражданский долг), ч. 1 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов), ч. 1 ст. 350, ч. 2 ст. 350, ч. 4 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.