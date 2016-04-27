Генпрокуратура передала дело против Мосийчука в суд

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил прокурор ГПУ Владислав Куценко.

“Позавчера у него (Мосийчука - УНИАН) был последний день ознакомления с материалами уголовного производства. Вчера он пришел к нам, но обвинительный акт не подписал - это его право. В связи с этим мы самостоятельно направляем обвинительный акт в суд, чтобы он расставил все точки над “і”, - сказал Куценко.

Как сообщал УНИАН, 26 апреля Мосийчук заявил журналистам, что отказался принимать от Генпрокуратуры обвинительный акт и материалы уголовного производства. При этом он выразил удовлетворение, поскольку, по его словам, он будет иметь возможность «доказать свою невиновность в суде».

Справка УНИАН. 17 сентября 2015 года Верховная Рада по представлению ГПУ дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Мосийчука по подозрению в совершении ряда преступлений. В тот же день на заседании ВР было продемонстрировано видео с участием якобы Мосийчука, снятое скрытой камерой. На нем речь шла о возможности решения определенных бизнес-вопросов за деньги при содействии Мосийчука. Через некоторое время депутата задержали в здании парламента.

На данный момент Мосийчук освобожден из-под стражи, поскольку срок соответствующей меры пресечения истек.

22 апреля Генпрокуратура сообщила о завершении досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению Мосийчука в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. ч. 2, 3 ст. 296 (хулиганство), ч. 2 ст. 350 (угроза или насилие относительно служебного лица или гражданина, который исполняет гражданский долг), ч. 1 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов), ч. 1 ст. 350, ч. 2 ст. 350, ч. 4 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.