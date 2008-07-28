Балога говорит, что Тимошенко не православная, а другой веры

Глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА считает, что премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО продолжает сознательно провоцировать конфликты с Президентом Виктором ЮЩЕНКО.

Об этом говорится в переданном УНИАН пресс-службой главы государства комментарии В.БАЛОГИ.

По его словам, декларируя на европейских форумах стремление к нормальным, конструктивным взаимоотношениям с главой государства, Ю.ТИМОШЕНКО «на деле не упускает ни одного случая, чтобы создать повод для обострения отношений с В.ЮЩЕНКО». В частности, сегодня премьер назначила на 12.30 заседание правительства, хорошо зная, что на 13.30 созывается заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором будет рассматриваться ситуация в зоне стихийного бедствия, напомнил В.БАЛОГА.

«Следовательно, для Брюсселя - риторика мира и согласия, а для страны - перманентное противостояние в русле начатой президентской кампании. Такое поведение не подобает даже для браков по расчету, не говоря уже о том, по каким правилам этики и этикета должен действовать государственный служащий высокого ранга», - подытожил В.БАЛОГА.

Кроме того, он также указал на неучастие премьер-министра в государственных мероприятиях по празднованию 1020-й годовщины крещения Киевской Руси. По словам В.БАЛОГИ, Ю.ТИМОШЕНКО объясняла свое отсутствие различными причинами: сначала речь шла о болезни, потом о каких-то других важных обстоятельствах, дальше - об отпуске.

«Возможно, дело в том, что руководитель правительства придерживается не православной, а какой-то иной веры, скажем, синтоизма или буддизма? Ведь заявленный отпуск не помешал ей прибыть в зону наводнения на Прикарпатье, где на то время уже находился ее заместитель Александр ТУРЧИНОВ вместе с министрами. Конечно, когда речь идет о борьбе за благосклонность электората, доверие к первому вице-премьеру сразу забывается», - считает В.БАЛОГА.