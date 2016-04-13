Раскритикованный ЕС законопроект о спецконфискации намерены снять с рассмотрения Рады (документ)

Об этом на своей странице в Facebook сообщила народный депутат Елена Сотник.

"Комитет по правоохранительной деятельности единогласно принял решение снять с рассмотрения законопрект №4057 о спецконфискации", - говорится в ее сообщении.

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Кроме того, комитет подготовил постановление для принятия решения о том, что постановление Рады по принятию законопроекта №4057 за основу утратило силу.

Как сообщал УНИАН, 17 марта Верховная Рада приняла в первом чтении проект Закона о возвращении государству средств и ценностей до приговора суда.

В свою очередь представительство ЕС в Украине раскритиковало закон о спецконфискации.

Премьер-министр Арсений Яценюк заявляет, что принятие законопроектов позволит вернуть в государственный бюджет 1,5 млрд долл. активов экс-президента Виктора Януковича и людей из его окружения.

Однако противники закона говорят о том, что он нарушает презумпцию невиновности и конституционное право собственности.

Отметим, что авторами проекта закона №4057 являются депутаты Юрий Береза, Сергей Пашинский и Андрей Тетерук от НФ, а также Ирина Фриз, Иван Винник и Артур Герасимов от БПП.