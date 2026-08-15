Россия будет испытывать истребитель шестого поколения на Су-57

Россия хочет превратить двухместный Су-57Д в испытательную платформу для технологий истребителя шестого поколения.

Россия планирует использовать новую двухместную версию истребителя Су-57Д в качестве летательной лаборатории для испытания технологий, которые могут применяться в истребителях шестого поколения. В частности, самолет хотят задействовать для тестирования систем управления беспилотниками и боевого искусственного интеллекта, заявил главный конструктор "Сухого" Михаил Стрелец.

По замыслу российских разработчиков, второе место в кабине Су-57Д предназначено для оператора, который сможет управлять беспилотными летательными аппаратами. Речь идет, в частности, о тяжелом ударном беспилотнике С-70 "Охотник".

Таким образом, двухместный истребитель должен стать платформой для отработки концепции взаимодействия пилотируемого самолета с беспилотниками.

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Вторым направлением станут испытания боевого искусственного интеллекта. Российские разработчики работают над алгоритмами, которые в перспективе должны помогать самолету самостоятельно принимать решения.

Фактически Су-57Д планируют превратить в своеобразную летную лабораторию для проверки автономных систем, которые впоследствии могут быть интегрированы в истребители нового поколения.

Самолет создан на базе старого прототипа

Двухместный Су-57Д построили на основе одного из ранних летных прототипов Т-50-4 с бортовым номером "054".

16 мая 2026 года самолет приступил к рулежным испытаниям, а уже 19 мая совершил первый полет продолжительностью около 40 минут. За штурвалом находился летчик ОКБ "Сухого" Сергей Богдан.

В то же время Россия не раскрывает подробностей о будущем истребителе шестого поколения, технологии которого планируется испытывать на Су-57Д.

У России пока есть проблемы даже с Су-57

Несмотря на амбициозные планы по истребителю шестого поколения, Россия до сих пор наращивает производство Су-57, который должен постепенно заменить самолеты предыдущих поколений, пишет"Милитарный".

Темпы выпуска этих истребителей остаются относительно низкими. С 2019 года российские Воздушно-космические силы получили не менее 16 Су-57.

Параллельно Москва пытается модернизировать самолет. В частности, россияне испытывают новые двигатели и другие бортовые системы.

В декабре 2025 года прототип Т-50-2 "052" поднялся в воздух с новым двигателем "изделие 177". Разработчики заявляют, что на форсаже он должен развивать тягу до 16 тонн. Также ему приписывают меньший расход топлива и больший ресурс по сравнению с нынешним двигателем АЛ-41Ф1.

Россия также продолжает разработку двигателя второго этапа для Су-57 – "изделия 30". На том же прототипе ранее испытывали плоское сопло двигателя, однако его назначение пока остается неизвестным.

Авиастроение в РФ – последние новости

Помимо Су-57, Россия работает над легким истребителем Су-75, который позиционируется как дополнение к более тяжелым боевым самолетам. В июне генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха заявил, что в России продолжается строительство первого летного прототипа Су-75.

Осенью прошлого года россияне обнародовали фото российского Су-75 Checkmate рядом с Су-57, что является довольно редким явлением.

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