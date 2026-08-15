Украина поразила ракетно-космический центр 'Прогресс' и аэродром 'Саваслейка'

Генштаб отметил, что РКЦ "Прогресс" - одно из ключевых предприятий российской ракетно-космической промышленности.

В ночь на 15 августа подразделения Сил обороны поразили ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс" в Самаре.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ. "Зафиксировано попадание в цель с последующим возгоранием на территории объекта", – говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что РКЦ "Прогресс" – одно из ключевых предприятий ракетно-космической промышленности РФ, производящее ракеты-носители семейства "Союз". Отмечается, что именно они используются для вывода на орбиту российских космических аппаратов военного, разведывательного и связного назначения.

Видео дня

""Союз-2.1б" задействуется в развертывании российской спутниковой группировки "Рассвет" – системы широкополосной спутниковой связи, которую Россия позиционирует как аналог Starlink", – говорится в сообщении.

Также РКЦ "Прогресс" производит космические аппараты дистанционного зондирования Земли, которые противник использует в разведывательных целях.

"Масштаб нанесённого ущерба уточняется", – отметили в Генштабе.

Кроме того, поражен аэродром "Саваслейка" в Нижегородской области. В Генштабе уточнили, что там зафиксировано попадание в цель с последующим пожаром на территории аэродрома.

"Саваслейка" используется для базирования и применения истребителей-перехватчиков МиГ-31К – носителей аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал".

"Работа по ключевым военным и военно-промышленным целям противника продолжается. Продолжение следует!", – пообещали в Генштабе.

Удары по России

Как сообщал УНИАН, телеканал Al Jazeera недавно рассказал, как украинские военные запускают дроны по России. Отмечалось, что во время одной из операций журналисты наблюдали, как украинские военные всего за пять минут запустили шесть дронов.

А 2 августа Генштаб сообщал, что Силы обороны атаковали российский военный аэродром "Энгельс", в результате чего на его территории возник пожар. Помимо "Энгельса", были поражены также Саратовский нефтеперерабатывающий завод и нефтебаза в Калужской области.

Вас также могут заинтересовать новости: